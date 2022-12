[Formazioni] Napoli-Lazio, Spalletti ha scelto il terzo centrocampista. Mossa a “sorpresa” in attacco di Sarri

Questa sera alle ore 20,45, presso lo stadio “Maradona”, si giocherà il big-match tra il Napoli e la Lazio, con l’obiettivo di riscattare le sconfitte dello scorso turno di campionato. Spalletti aveva un dubbio a centrocampo, alla fine giocherà Lobotka al posto di Elmas, per dare più equilibrio in mezzo al campo. In avanti rientro di Insigne che affiancherà Mertens e Lozano. In casa biancoceleste l’ex Sarri punterà a sorpresa in attacco Zaccagni al posto di Felipe Anderson. Per il resto tornerà tra i pali Reina dopo il turno di riposo a Mosca.

