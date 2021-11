DAZN – Spalletti: “Abbiamo giocato in casa per la prima volta, insieme siamo tanta roba”

Mister Spalletti, al termine della gara vittoriosa con la Lazio, interviene ai microfoni di Dazn: “Sì, questa è la vittoria più bella della mia squadra, soprattutto perchè viene in un momento particolare, in cui eravamo reduci da qualche prestazione non al massimo. Mertens si è messo in evidenza, quei gol nascono senza dubbio dal suo talento, ma stasera sarebbe limitante parlare solo di qualcuno, credo che sia difficile trovare un giocatore che non abbia fatto bene. Benissimo Lobotka, Mario Rui, Zielinski ha ritrovato movimenti e fisicità, direi che davvero non ci sia nulla da dire. Abbiamo tenuto palla con palleggio solido, c’era sempre libero il compagno per lo scarico, la bellezza di questa gare è il giocartela, stasera io vedevo che i ragazzi volevano che non finisse…Le partite devi godertele, stasera ci è sembrato di giocare in casa per la prima volta, con il pubblico, l’abbiamo ritrovato e insieme questa è roba che pesa. Sì, siamo tanta roba…Sì, ci penso, ad una possibile vittoria, l’ho percepito subito. Questa è una città in cerca di eroi da esaltare, loro non lesinano abbracci, complimenti, noi per questo dobbiamo dar loro felicità”