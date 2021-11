DAZN – Sarri: “Il Napoli è la più forte in assoluto, noi in difficoltà perenne”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, al termine della partita del Maradona, interviene ai microfoni di Dazn: “La squadra aveva fatta dei passi in avanti, poi, come spesso capita, si ferma. Poi stasera, il tutto è stato amplificato dal fatto che il Napoli abbia fatto una grande partita, ma il Napoli è la più forte in assoluto, noi siamo stati in difficoltà perenne, dall’ approccio in poi, ma, ripeto, l’impressione che mi ha fatto il Napoli è di essere la più forte del campionato, senza dubbio. La mia squadra passa da 10 ad 1 e questo non è ammissibile, abbiamo lasciato per l’intera gara un centrocampista libero, noi non reagivamo mai sulla trasmissione della palla, eravamo sempre in ritardo netto. Bisogna capire da cosa nascano questi alti e bassi, non è semplice, io stasera mi aspettavo di tutto, ma non una partita di questo tipo, poi a Napoli puoi perdere, eh, perchè il Napoli è una grande squadra, ma non così. Ho cercato di stare sereno, ma questa è una città che io ho nel cuore, mi piace, mi piacciono i napoletani, è speciale per me”