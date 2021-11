DAZN – Mertens: “La critica non mi dà fastidio, ero in difficoltà”

Dries Mertens, autore di una splendida doppietta, a fine partita interviene ai microfoni di DAZN: “Abbiamo giocato una delle nostre migliori partite, ma una partita come quella di oggi , la devi ripetere, soprattutto adesso che si susseguiranno match un po’ più difficili. Non so quale dei gol era più difficile, so solo che mi fanno piacere, quando sei infortunato sai solo che devi lavorare duro e tornare ad esserci. A me non dà fastidio la critica, quelli che dicevano che non ero più lo stesso, avevano ragione, perchè ero in difficoltà, ora è infortunato Osimhen, e tocca a me. Prima la squadra andava benissimo senza. Sarri per me continua ad essere importante, è un allenatore fortissimo, mi dispiace per lui. Il contratto? Io l’ho sempre detto, voglio restare qui, più di questo non posso dire”