DAZN – Insigne: “Ci teniamo stretti Dries; non penso al rinnovo”

Lorenzo Insigne, a fine gara, interviene ai microfoni di Dazn: “Al di là del risultato, mi sono divertito tantissimo, poi quando il risultato si unisce alla prestazione…Io conosco Dries a memoria, sapevamo che sarebbe tornato, è il capocannoniere di tutti i tempi e ce lo teniamo stretto. Con mister Sarri ci siamo andati vicino, mister Spalletti ha portato altri schemi, altri movimenti, per provare a colmare il gap che manca. A Milano abbiamo commesso errori, ma sappiamo di essere una grande squadra e lo abbiamo dimostrato. Non ho visto la festa di prima, io ci tenevo tanto, dopo andrò a rivedere il tutto, spero che i tifosi si siano divertiti, prima e dopo…Sono abituato alla domanda sul rinnovo, ma in campo non posso pensarci, non sono solo io a dover decidere, il mio procuratore e la società stanno parlando…”