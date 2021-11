Davanti a 37mila tifosi ci sarà il top del calcio per onorare Maradona

Prima della partita con la Lazio, in agenda alle 20.45, i suoi fedeli applaudiranno il giro di campo della statua del Diego realizzata da Dario Caruso nella fucina della Fonderia Nolana. Previsioni: l’obiettivo è toccare quota 37mila spettatori. Alla fine ci saranno anche gli immortali azzurri del primo scudetto, fino a venerdì inclini a disertare l’invito del club dopo l’episodio del 10 maggio 2017, quando cioè fu loro impedito di entrare allo stadio per un giro celebrativo del trentennale: decisivo l’incontro di ieri tra Bruscolotti, in rappresentanza dei compagni, e De Laurentiis. A DeLa è stato anche svelato il progetto della neonata associazione dei grandi azzurri di ieri e di oggi: “Le Leggende del Napoli”. Tra gli altri annunciati anche Ferlaino, Bagni, Renica e Di Fusco, nonché una serie di videomessaggi firmati dai vecchi amici (si sussurra di Careca). Il presidente dell’Uefa, Ceferin, e quello del Coni, Malagò, hanno dovuto declinare per impegni inderogabili.

Fonte: F. Mandarino (CdS)