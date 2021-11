Ammutinamento 2019: per Allan una batosta da centinaia di migliaia di euro

Il lodo Allan segna una brutta sconfitta per tutti i rivoltosi del 5 novembre 2019. Per il brasiliano, certo, condannato a versare il 50 per cento del lordo mensile come sanzione, ma anche per gli altri ammutinati della notte col Salisburgo. Appare come un punto esclamativo, anche se è ovvio che i legali del brasiliano, proveranno a impugnare il lodo al cospetto del tribunale civile. Ma il presidente del collegio arbitrale, il noto penalista Arturo Frojo (gli altri componenti gli arbitri Bruno Piacci per il Napoli e Roberto Giuseppe Ninno per Allan), ha davvero messo con le spalle al muro nel suo dispositivo Allan e tutto il Napoli. Una condanna durissima per il centrocampista ora all’Everton di circa 170mila euro. Molto di più rispetto ai 40mila euro a cui è stato condannato Hysaj: perché Allan paga anche per l’aggressione verbale ai danni di Edoardo De Laurentiis. Insomma: una multa di 85 mila euro per l’ammutinamento e un’altra, sempre da 85 mila euro per la reazione verbale e la tentata aggressione al vice presidente. P. Taormina (Il Mattino)