Volpecina: “Diego sarà impossibile da dimenticare, ancora non ci credo”

Giuseppe Volpecina, ex giocatore del Napoli, ha espresso il suo ricordo per Diego Armando Maradona, in occasione della cerimonia in sua memoria ad un anno dalla scomparsa tenutasi presso “Vega Food” a Carinaro. “Ci sono maglie stupende ed emozionanti in questa mostra anche se ancora non ci credo che Maradona non sia più con noi. Alla fine Diego sarà impossibile da dimenticare. Maradona era fantastico con noi, emergeva la sua umiltà e la sua disponibilità. Non ho mai subito un rimprovero ma mi ha e ci ha sempre sostenuto, consentendoci di sbagliare di meno perché spronati. Napoli-Lazio? L’occasione per riscattare le due sconfitte, le assenze sono importanti, contro la Lazio possiamo vincere lo stesso nonostante le assenze. Abbiamo le carte in regola per non perdere altri punti, dobbiamo chiudere questa fase negativa riprendendo il cammino”.