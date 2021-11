UFFICIALE – Denunce, Daspo e multe per i tifosi al Maradona dopo Napoli-Verona

La Questura di Napoli ha emesso denunce, multe e Daspo nei confronti dei tifosi che non hanno rispettato l’assegnazione dei posti allo stadio Maradona, durante la gara Napoli-Verona del 7 Novembre, e la normativa anti-Covid. Tredici tifosi del Verona sono stati denunciati per aver forzato il cordone di steward e poliziotti nel settore ospiti dello stadio ed aver raggiunto la parte inferiore dello stesso settore. Nei loro confronti è stata avviata la procedura di emissione del Daspo. Multe per 90 spettatori che hanno approfittato della conquista del cordone di sicurezza per andare ad occupare posti diversi da quelli loro assegnati. Altri 20 spettatori sono stati multati per aver seguito la gara in piedi sui seggiolini, per aver occupato scale ed uscite e per non aver indossato le mascherine anti-Covid. Due le multe per possesso di droga in modica quantità.

Fonte TuttoNapoli