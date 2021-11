SERIE B – Rinviata all’8 Dicembre Tavagnacco-Como Women

Niente campionato in questo weekend per il Tavagnacco. A causa degli impegni con le nazionali di Beretta (Italia), Sciberras (Malta) e Kongouli (Grecia), le gialloblù non scenderanno in campo nel fine settimana contro la capolista Como. Anche le avversarie hanno calciatrici richiamate dalle loro selezioni. La gara si disputerà mercoledì 8 dicembre alle 14.30. Dopo tre giorni di riposo, le friulane oggi riprenderanno gli allenamenti agli ordini di mister Marco Rossi. La stagione agonistica riprenderà domenica 5 dicembre sul campo del Cittadella.

Fonte: Ufficio stampa Tavagnacco