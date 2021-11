SAMPDORIA-HELLAS VERONA

Nell’anticipo della 12a giornata di Serie A la Sampdoria vuole continuare a far punti dopo la vittoria in trasferta contro la Salernitana, a Genova però arriva il Verona di Tudor imbattuto da cinque giornate e voglioso di continuare a sorpendere e uscire dal Marassi col bottino pieno.

PRIMO TEMPO

AL 4’minuto l’Hellas sfiora il vantaggio sull’asse Caprari-Barak, conclusione al volo del centrocampista ceco che termina alta. Al 30′ attacco pericoloso della Sampdoria con Beresynski, ma la difesa del Verona allontana. Al 37′ l’Hellas passa in vantaggio. Respinta al limite dell’area della Samp, arriva Tameze che calcia, deviazione di Yoshida che spiazza Audero. 1-0. Al 44′ Ceccherini anticipa tutti su una punizione per gli ospiti, ma manda alto. Al 45′ la Samp sfiora il pari, filtrante di Candreva per Caputo che calcia rasoterra sul primo palo, ma Montipò non si fa sorprendere.

TABELLINO

Sampdoria (4-4-2): Audero; Beresynski, Ferrari(35’Yoshida), Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Verre; Quagliarella, Caputo.

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Chabot, Silva, Ciervo, Askildsen, Dragusin, Yoshida, Gabbiadini, Yepes, Murru, Trimoboli.