Serie A – Juventus-Atalanta 0-1, una “zampata” di Zapata stende i bianconeri. Il tabellino

E’ finita con la sconfitta della Juventus, la gara di campionato contro l’Atalanta giocata allo Juventus Stadium alle 18.00. Dopo la sconfitta contro il Chelsea in Champions League, i bianconeri ne rimediano un’altra in Serie A, ad opera di una “zampata” di Zapata prima della mezz’ora di gioco. Quarto posto in classifica per la Juve è distante 7 punti adesso, e con Chiesa e Mckennie usciti dal campo zoppicanti.

Juventus-Atalanta 0-1, il tabellino

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa (1′ st Bernardeschi), McKennie (19′ st Kean), Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata (40′ st Kaio Jorge). A disp. Pinsoglio, Perin, Chiellini, Arthur, Pellegrini, Rugani, Bentancur, Kulusevski, De Winter All. Allegri. ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djmsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta (26′ st Palomino); Pessina (14′ st Pasalic); Zapata, Malinovskyi (42′ st Koopmeiners). A disp. Rossi, Sportiello, Muriel, Pezzella, Hateboer, Scalvini, Miranchuk, Ilicic. All. Gasperini.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

MARCATORI: 28′ pt Zapata (A)

NOTE: Ammoniti: Cuadrado, Rabiot, Bernardeschi, Locatelli (J), Freuler, Malinovskyi, Zappacosta, Demiral, Djimsiti (A). Recupero: 0′ pt, 6′ st