SERIE A – Empoli-Fiorentina 2-1, Pinamonti gol decisivo con dedica a mister Andrezzoli

Questo pomeriggio, sotto il diluvio, si è giocato al “Castellani”, il derby toscano tra l’Empoli e la Fiorentina. Primo tempo dove c’è l’inizio positivo dei padroni di casa, pressing alto e ripartenze. La squadra viola però alza i ritmi e iniziano a creare palle gol. La prima è con Bonaventura che di testa da pochi passi manda sul fondo. Il portiere Vicario diventa protagonista sulle conclusioni di Milenkovic e Biraghi. Risponde la squadra di Andreazzoli con il tiro di Hendersson, parata a terra di Terracciano. Nel secondo tempo la Fiorentina passa, assist di Callejon e da pochi passi segna Vlahovic. L’Empoli fa fatica a rispondere, anzi rischia di subire il raddoppio con Bonaventura, ma la sua conclusione è parata da Vicario. I padroni di casa però la ribaltano in pochi minuti. Prima con Bandinelli che segna a porta vuota, su errore di Terracciano e poi con Pinamonti che sfrutta l’errore di Milenkovic e supera il portiere dei viola. Nel recupero Vlahovic da pochi passi non sfrutta la palla del 2-2 finale. L’Empoli si conferma una squadra che non molla mai, vittoria dedicata a mister Andreazzoli, vista la recente scomparsa del fratello, la Fiorentina invece manda all’aria una gara dominata e non ripetono il successo interno contro il Milan.

56′ Vlahovic, 87′ Bandinelli, 89′ Pinamonti

EMPOLI(4-3-1-2) : Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Zurkowski (43′ Haas), Ricci, Henderson (58′ Bandinelli); Di Francesco (71′ La Mantia); Cutrone (58′ Bajrami), Pinamonti A Disp: Ujkani, Stulac,Romagnoli, Mancuso,Fiamozzi, Ismajli, Viti Allenatore: Aurelio Andreazzoli

FIORENTINA (4-3-3) : Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez, Biraghi; Bonaventura (77′ Maleh), Torreira (84′ Amrabat), Duncan (46′ Castrovilli); Callejon, Vlahovic, Saponara (57′ Gonzalez) A Disp: Rosati, Cerofolini, Terzic, Frison, Venuti, Sottil, Munteanu, Dos Santos. Allenatore: Vincenzo Italiano

ARBITRO: Sig. Sacchi di Macerata. Assistenti: Margani/Affatato. VAR: Mazzoleni/Di Bello.

Ammoniti: 50′ Torreira (F), 64′ Tonelli (E)

A cura di Alessandro Sacco