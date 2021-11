Sarà Elmas contro Insigne, ma Eljif non potrà sfidare gli amici

Faccia a faccia, Napoli contro Napoli. Almeno un po’. La si potrebbe definire una poltrona per due, anche se loro sono in quattro. Ma il Playoff Mondiale che metterà contro Eljif Elmas ai tre italiani del Napoli. Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret, non vedrà il macedone contro gli amici azzurri, perchè il jolly partenopeo è squalificato. Si affronteranno Italia e Macedonia, si giocheranno la semifinale Playoff (in Italia) e cercheranno di conquistarsi un posto per la finale che poi porterà in Qatar (dall’altra parte ci sono Portogallo e Turchia). L’Italia manca al Mondiale dal 2014, per la Macedonia, invece, sarebbe la prima storica volta: proprio una doppietta di Elmas, due settimane fa, aveva portato i macedoni ai Playoff.

Fonte: Mattino.it