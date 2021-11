PRIMAVERA 1 RISULTATI – Pari tra Juventus e Roma, tre successi in trasferta

Sabato ricco d’impegni per il campionato Primavera 1, per la decima giornata, dove spiccava Juventus-Roma. Match molto equilibrata dov’è terminata per 2-2. Per il resto il Sassuolo di Bigica vince con un netto 0-5 sul terreno della Spal. Vittoria a Verona del Torino per 1-4 e dell’Atalanta a Bologna per 1-3. Domani scenderanno in campo tra le altre l’Inter, in casa contro il Pescara e l’Empoli a Bogliasco contro la Sampdoria.

Bologna-Atalanta 1-3

Verona-Torino 1-4

Juventus-Roma 2-2

Spal-Sassuolo 0-5

A cura di Alessandro Sacco