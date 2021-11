Pavarese: “Da lassù spero che Diego sia felice di vedere quanto affetto e amore sta ricevendo dalla gente”

Gigi Pavarese, ex dirigente del Napoli, ha espresso il suo ricordo per Diego Armando Maradona, in occasione della cerimonia in sua memoria ad un anno dalla scomparsa tenutasi presso “Vega Food” a Carinaro. “Un’emozione diversa e particolare assistere a questa mostra per i cimeli straordinari che ci sono. Un tuffo nei ricordi commovente. Da lassù Diego spero sia felice di vedere quanto affetto e amore sta ricevendo dalla gente, a Napoli come in Argentina, in particolare, ma anche nelle altre parti del mondo. Ho avuto la fortuna di conoscere anche l’uomo Maradona, mi arrabbio moltissimo con coloro che sparano sentenze su Diego senza averlo conosciuto. Ha commesso tanti errori, ma ha fatto del bene a moltissime persone. Ha dato dignità al popolo napoletano e al Napoli con le vittorie. Io ho avuto il privilegio di passare molto tempo con lui”.