Obiettivi Napoli – Mandava e l’insidia “Cholo” Simeone

Uno dei ruoli dove il Napoli cercherà di rinforzare la rosa è certamente il terzino sinistro e non è un mistero che al club azzurro piace Reinildo Mandava del Lille. Tra le due società i rapporti sono ottimi, quindi in teoria la strada potrebbe essere in discesa. Il contratto del laterale mancino però scadrà a fine campionato e sono condizioni che fanno gola a diverse società. Tra queste c’è l’Atletico Madrid di Diego Simeone, perciò se De Laurentiis vorrà Mandava dovrà fare in fretta, per evitare la beffa.

Fonte: ilmattino.it