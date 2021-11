Napoli-Lazio, la statua di Maradona diventa un caso a tinte azzurre

Domani alle ore 20,45, presso lo stadio “Maradona”, si disputerà il match Napoli-Lazio, ma prima della partita ci sarà l’inaugurazione della statua del “Pibe de Oro”. La prima inaugurata giovedì alle ore 13,30 dall’artista Domenico Sepe, mentre la seconda è del manager storico del campione argentino Stefano Ceci e verrà presentata prima della gara tra le ore 18,30 e 19,00. Non ci sarà, lo aveva annunciato Diego Maradona Jr., visto le polemiche dei giorni scorsi, mentre parteciperanno Gravina, Dal Pino e Gianni Infantino. La Cbs trasmetterà l’evento, assieme agli altri Continenti. Infine è in dubbio la presenza degli ex compagni di squadra di Maradona. Beppe Bruscolotti: “C’è ancora uno spiraglio, stiamo dialogando con la società. Noi del primo scudetto abbiamo fondato un’associazione e decideremo tutti insieme nelle prossime ore”. Alessandro Renica: «Vorremmo un rapporto con il club: le leggende di Milan, Inter e Juve sono importanti mentre qui sembrano un peso». Infine Diego Jr. precisa il motivo della sua assenza: «Ringrazio De Laurentiis ma c’è una causa penale in corso con il signor Ceci e a noi eredi non sembra corretto sederci allo stesso tavolo».

Fonte: Fabio Mandarini CdS