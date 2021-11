Moggi: “In tanti parlano di Maradona campione, ma c’è una cosa che non dicono”

L’ex direttore Luciano Moggi, attraverso Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, ha messo in evidenza il lato umano di Diego Armando Maradona: “In tanti parlano del campione, ma io ho conosciuto l’uomo. C’è una cosa che molti non dicono. Diego ha aiutato diecimila persone, un animo straordinario. Li ha aiutati fattivamente e non a chiacchiere. Era unico, quando lo guardavo negli occhi mi faceva tenerezza, è stato circondato da persone sbagliate che non lo hanno aiutato”.