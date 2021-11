Mertens vs Immobile: la loro sarà una sfida nella sfida

Al Maradona la sfida tra i due “Ciro”, attaccanti dalle caratteristiche diverse. Mertens è uno rapido che riesce a esprimersi al meglio soprattutto nello stretto, esaltando le sue qualità tecniche negli uno-due con i compagni. Quest’anno nel 4-2-3-1 da Spalletti ha giocato sia da prima punta che da trequartista in appoggio all’attaccante più avanzato (Osimhen), ora senza l’attaccante nigeriano il ruolo di centravanti sarà ricoperto da uno tra lui e Petagna. La presenza di Immobile è fondamentale per la Lazio: lo era con Simone Inzaghi e lo è con Sarri. Un bomber adatto per tutti i sistemi di gioco, anche se la sua caratteristica migliore resta quella di attaccare alla grande la profondità. Un punto fermo, intoccabile che negli ultimi anni sta viaggiando sempre a ritmi record come percentuale realizzativa e anche in questa stagione è già arrivato a 13 reti. Una sfida nella sfida tra i due re del gol di Napoli e Lazio.

