Manolas, l’Olympiakos non demorde e lui vorrebbe tornare in Grecia

Probabilmente a Napoli ha reso al di sotto delle sue potenzialità, Kostas Manolas e, qualche errore, può aver contribuito a sovvertire gerarchie che sembravano solide. Dopo quanto accaduto nella gara con la Juventus ed il gol di Morata, il difensore greco ha ceduto il posto ad Amir Rrahmani e per lui, già durante la scorsa estate, si è parlato di un ritorno in patria. Oggi, il quotidiano Tuttosport ritorna sull’ argomento: “Non si può escludere la dismissione di Manolas, ai margini della squadra e col desiderio di tornare in Grecia. L’Olympiacos non ha mai smesso di corteggiarlo, e Manolas non disdegna, anche se gli costerà un bel po’ avendo col Napoli un contratto che scade nel 2024. Al posto di Manolas Giuntoli sta pensando di prendere Filippo Gatti, 23enne del Frosinone.”