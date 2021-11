Mandava non rinnova con il Lille: il Napoli propone un quadriennale

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, aggiorna sulla situazione relativa ai contatti tra il Napoli e Mandava. Il suo tweet e la relativa traduzione:

#ReinildoMandava’s contract with #Lille currently expires in June 2022 and there is no agreement for the renewal. The left fullback is tempted to leave and sign for another club. #Napoli are in talks with him and have offered 4-years contract (€1,5M/year). #transfers #LOSC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 27, 2021