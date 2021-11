Lazio, Cataldi: “Contro il Napoli partita tosta, esprimono il migior calcio”

Il calciatore della Lazio, Danilo Cataldi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro il Napoli: “Ho avuto modo di vederlo in Nazionale, fare paragoni è troppo azzardato, faccio questo ruolo col mister da poco tempo per fare confronti. Sto lavorando molto su me stesso con lo staff per capire partita dopo partita dove migliore. Ruolo difficile, il mister chiede molto, sto lavorando per dare il meglio e aiutare la squadra. L’esordio a Napoli? Ho fatto l’esordio all’Olimpico contro gli azzurri. Sono accadute tante cose, viviamo il presente, proviamo domani a fare quanto fatto giovedì e fare la nostra gara”.

Come sta la squadra? “ Ha fatto due buone partite, anche con la Juve per me, gli episodi hanno condizionato la gara e l’hanno spostata sui canoni della Juve. Sono stati commessi degli errori, ma l’ho vista bene anche la scorsa di campionato. In Europa è sempre difficile, vincere 3-0 e passare il turno è stata un’ottima cosa. Proviamo a continuare così. Domani sarà una partita tosta. Il Napoli insieme al Milan ha mostrato il miglior calcio e ha fatto più punti. Siamo in un momento di crescita, siamo ancora al 50-60% di ciò che possiamo diventare. Cerchiamo di fare uno step in più”.