La sfida del gol: Mertens favorito su Immobile  

La sfida tra Napoli e Lazio non è solo il ritorno di Maurizio Sarri in quella che fu la sua casa per tre stagioni, ma anche il duello tra Mertens e Immobile. Lecito, dunque, che tutti gli occhi siano puntati su di loro tanto che, secondo i betting analyst di Olybet.it, è proprio il belga il favorito per una rete che vale 2,50 volte la posta. Leggermente più indietro, invece, il bomber biancoceleste, con il suo sigillo a quota 2,75. Se le luci dei riflettori saranno puntate su Mertens e Immobile, ci sono anche altri protagonisti pronti ad entrare nel tabellino. Tra questi Insigne, a secco da 3 partite e pronto a sbloccarsi, con il gol in quota su olybet.it a 2,50, mentre dall’altra parte la rete di Pedro, già 5 gol in stagione di cui 3 nelle ultime 4 partite di campionato, vale 4 volte la posta.

Fonte: CdS