La Lazio è una delle vittime preferite di Dries Mertens, la storia

Il bomber della storia del Napoli contro quello della storia della Lazio: Mertens contro Immobile, la sfida a suon di gol domani al Maradona. Il belga, 34 anni, in maglia azzurra ha segnato 137 reti in nove stagioni, il centravanti di Torre Annunziata, 31 anni, di reti ne ha realizzate 163 in sei stagioni con la Lazio: due grandi attaccanti dalle caratteristiche diverse, due straordinari finalizzatori.

Quattro gol di Mertens alla Lazio, uno bellissimo, il pallonetto all’Olimpico nel trionfale 4-1 della stagione 2017-2018 (andò a segno anche nel 4-1 al ritorno a Fuorigrotta), l’ultimo l’anno scorso nel 5-2 al Maradona e il primo sempre in casa nel 4-2 del 2013-2014. Il belga ha sempre segnato contro la Lazio in match finiti in goleada per il Napoli e proverà ancora a colpire nella sfida di domani sera importantissima dopo le due sconfitte consecutive in trasferta contro l’Inter in campionato e lo Spartak Mosca in Europa League. Immobile di gol al Napoli ne ha segnati 7, sei con la maglia della Lazio e uno con quella del Genoa: l’ultima rete l’ha messa a segno nel ko per 5-2 dello scorso campionato e in totale a Fuorigrotta di gol ne ha realizzati tre. Fonte: Il Mattino