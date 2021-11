Il passo indietro della difesa di ferro: ultime due trasferte sconfitte e tanti gol incassati

Due trasferte chiuse con due sconfitte e con cinque reti al passivo, negativo il bilancio delle prime due gare alla ripresa dopo la sosta, tenendo quella che era stata la solidità difensiva mostrata in precedenza dal Napoli. Gli azzurri, infatti, nelle sette partite precedenti comprese tra le soste di ottobre e di novembre avevano incassato solo due reti, quella in Europa League con il Legia Varsavia in Polonia e quella nella gara successiva in campionato contro il Verona ed erano state ben cinque le partite consecutive chiuse senza incassare reti con Torino, Legia Varsavia (il match vinto 3-0 al “Maradona”), Roma, Salernitana e Bologna. Un’inversione di tendenza, quindi, un aspetto che non ha funzionato nelle ultime due partite degli azzurri. «Dobbiamo continuare a lavorare di squadra e mettere a posto la difesa: prendere 5 gol in due partite mi fa arrabbiare», ha detto Koulibaly a Sky subito dopo il ko contro lo Spartak Mosca aggiungendo: «Dobbiamo stare solo più attenti perché sappiamo che davanti che davanti facciamo gol», ha poi aggiunto il difensore senegalese, anche lui non impeccabile contro lo Spartak Mosca dopo tante prestazioni giocate al top. Fonte: Il Mattino