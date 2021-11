[Formazioni] Napoli-Lazio, a centrocampo spazio ad Elmas. Undici tipo per l’ex Sarri

Domani sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 20,45, si giocherà il match Napoli-Lazio, valevole per la quattordicesima giornata di campionato. Per Spalletti, gara importante per il riscatto, ci saranno due importanti recuperi Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne, tornati ad allenarsi in gruppo. A centrocampo spazio ad Elmas, tra i più in forma, mentre in porta c’è il rientro di Ospina. Per i biancocelesti invece sarà la formazione tipo, anche se c’è un ballottaggio in attacco. Felipe Anderson o Zaccagni, chi al fianco di Immobile e Pedro. Per il resto in porta l’ex Reina, mentre a centrocampo rientro di Cataldi ai lati Luis Alberto e Milinkovic-Savic.

Fonte: CdS