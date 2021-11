Del Genio: “Petagna? A Mosca solo lui Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui si sono salvati”

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal.

Non so quale sistema di gioco sarà utilizzato da Spalletti domani, il problema del Napoli in questo momento è il modo di giocare. Senza Osimhen il modo di giocare del Napoli e cambierà non poco.

Petagna? A Mosca solo lui Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui si sono salvati. Per il minutaggio scarso che hanno avuto entrambi, è obbligatorio che Mertens e Petagna si alternino. Poi Mertens non si discute, mentre Petagna si, infatti non si è ancora affermato a livello di squadra top. Bisogna dare un pizzichino di spazio in più a Petagna per via delle sue caratteristiche, con lui non avrai l’attacco alla profondità di Osimhen ma almeno conservi il modo di tenere la palla.

Le prossime gare? Questo è il momento decisivo della stagione, sapremo se il Napoli andrà avanti in Europa League e poi ci sono gare fondamentali in campionato. Ci sono Lazio, Atalanta e Milan, in tutto sei partite che ci diranno cosa riuscirà a fare il Napoli. Il Napoli nelle ultime 5 ha fatto 8 punti, deve aumentare la sua media punti senza Osimhen e Anguissa. È una cosa difficile ma non impossibile”.

Fonte TuttoNapoli