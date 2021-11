Corbo, giornalista: “Sarri? Non credo arriveranno fischi, non li meriterebbe”

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, è intervenuto su TuttoMercatoweb.com, ecco le sue parole: “Che effetto farà al pubblico Sarri? Di sicuro fa effetto, ma molto attenuato rispetto a prima. Negli ultimi tempi, soprattutto dopo la Juventus, Sarri si è costruito un’immagine diversa. Non è più il bravo e leggendario allenatore del triennio. L’accusa di tradimento però è svanita e la stima da parte della città rimane. Che accoglienza riceverà? Il rancore non c’è più. Non credo arriveranno fischi, non li meriterebbe. Ha lasciato un ottimo ricordo. Anche se, quando è andato via, è stato contraddittorio nelle dichiarazioni. Per questo la gente ha reagito in un determinato modo. Parlava di Napoli come del suo grande amore, ma poi all’improvviso ha accettato il Chelsea parlando di soldi. Che stonano con i sentimenti”.