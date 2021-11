Calaiò, ex Napoli: “Attacco? Sceglierei Petagna perchè dà più profondità”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “E’ probabile che Sarri venga fischiato, ma lui cercherà di non pensarci. Sono sicuro che preparerà bene la partita perché sa i punti di forza, ma soprattutto conosce i punti deboli del Napoli. Se fossi Spalletti e se dovessi scegliere uno tra Mertens e Petagna sceglierei Petagna perché in questo momento mi garantisce più profondità. Dries non è più quello di una volta, non è più quel calciatore che abbiamo ammirato con Sarri. In questo Napoli ci vedo un Mertens in un ruolo da seconda punta. Il Napoli deve vincere perché dopo 2 sconfitte non ha alternative. Serve ritornare a vincere, ma soprattutto serve tornare a gioire insieme al pubblico del Maradona“.