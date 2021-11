Ancelotti: “Non escludo il Napoli per lo scudetto, ma senza Osimhen…”

Tra i tanti argomenti affrontati durante la sua intervista al Corriere dello Sport, l’attuale tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti ha parlato anche del campionato italiano, della crisi di risultati della Juventus e della corsa scudetto: “Non è squadra da alti e bassi, il suo specifico è la continuità, non la bellezza. Periodo brutto, ma la crisi di risultati è fisiologica, la Juve è entrata nella stagione del rinnovamento, dopo tanti anni di successi. Per lo scudetto la corsa è a tre, non escludo il Napoli, anche se la perdita di Osimhen è grave. Spalletti sta facendo un grande lavoro. Aurelio ogni tanto lo sento. In amicizia”.