Ammutinamento, anche Allan condannato: multa molto salata

Dopo Hysaj, tocca ad Allan. Gli azzurri che hanno scelto di affrontare il club azzurro in tribunale per la vicenda che risale all’ ammutinamento di due anni fa, stanno perdendo le loro vertenze giudiziarie. Dopo il terzino albanese, condannato a pagare 40.000 euro di multa, è toccato la brasiliano Allan. Per lui, però, come riferisce l’edizione on line di Repubblica, la sanzione sarà più salata: 170mila euro di multa. Per il centrocampista, poi, si aprirà anche il capitolo che riguarda il risarcimento civile chiesto da De Laurentiis per i danni da diritti d’immagine. Al calciatore è stato imputata anche la violenta discussione con il vicepresidente Edo De Laurentiis.