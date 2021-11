Tre risultati per il Napoli In Europa League, ecco le combinazioni

Dopo il successo di ieri sera del Leicester contro il Legia Varsavia per 3-1, il percorso in Europa League del Napoli si fa difficile. L’ultimo turno per la squadra azzurra sarà in casa contro la compagine inglese allenata da Brendan Rodgers e le combinazioni sono solo un paio per andare avanti in Europa League. Con il successo contro i “foxes” si è certo dei due posti, primo se lo Spartak non dovesse vincere in Polonia, oppure secondo con il successo dei russi, viste le due sconfitte andata e ritorno. Con un pareggio dipende da quello succede a Varsavia, la sconfitta rischi addirittura di arrivare ultimo, se il Legia dovesse vincere in casa. Insomma non tante soluzioni per andare avanti all’Europa League, quindi niente calcoli davanti alla sua gente.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport