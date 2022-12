TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “I miei gol più belli di Maradona. Napoli-Lazio? Sarà una gara a scacchi”

Nel corso della trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena e Amberto Sanci, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “I ricordi di Maradona? E’ stata un icona di questo sport, non solo per le giocate, ma anche perchè ha regalato grandi emozioni al popolo azzurro. Sui gol del campione argentino, dico che il tiro da centrocampo contro il Verona, mentre con la maglia dell’albiceleste quando scartò la difesa dell’Inghilterra, la rete più bella che abbia mai visto. Sul momento del Napoli, credo che ultime due sconfitte, la squadra abbia fatto prestazioni diverse. Contro l’Inter, pur commettendo diversi errori, era rimasto in partita, sfiorando il pareggio nel recupero. Contro lo Spartak Mosca, la manovra è apparsa lenta e dopo il gol di Elmas, molti errori nei passaggi. Contro la Lazio secondo me sarà una partita a scacchi, dove la condizione fisica farà la differenza. Recuperare Insigne e Fabian Ruiz sarebbe importante per il tipo di match da impostare”.

