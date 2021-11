Spalletti contro la Lazio avrà ampia scelta in difesa, ben otto i disponibili

Un punto fermo Koulibaly, il leader del reparto arretrato che ha saltato solo un match finora tra campionato ed Europa League quello contro il Verona per squalifica dopo l’espulsione negli ultimi minuti del derby contro la Salernitana all’Arechi. Al fianco del difensore senegalese ha giocato con continuità Rrahmani, anche lui in difficoltà contro l’Inter, dopo tante prestazioni al top e un rendimento sempre positivo fin dalla prima partita da titolare giocata alla “Dacia Arena” contro l’Udinese. Jolly del reparto il brasiliano Juan Jesus che ha giocato da difensore centrale in coppia con Rrahmani contro il Verona e con Koulibaly nel match di Europa League a Mosca contro lo Spartak, dopo la partita dal primo minuto disputata da terzino sinistro contro il Legia Varsavia in Polonia. Spalletti, quindi, avrà ora a disposizione otto difensori, quattro centrali e quattro terzini, compreso Ghoulam che è tornato disponibile in gruppo (manca solo il giovane Zanoli positivo al Covid 19): per la prima volta l’allenatore azzurro quindi potrà contare sull’intero organico in difesa, una bella notizia tenendo presente soprattutto le tante assenze nel reparto arretrato nella prima fase della stagione.

Fonte: Il Mattino