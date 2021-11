Sorteggio spareggi mondiali in Qatar – Semifinale Italia-Macedonia del Nord

Questo pomeriggio è stato effettuato il sorteggio per gli spareggi ai mondiali in Qatar, dove tra le squadre c’è anche l’Italia del c.t. Mancini. Gli azzurri affronteranno in semifinale la Macedonia del Nord, dove però mancherà per squalifica il giocatore del Napoli Elmas. La gara si giocherà in casa. L’Italia dovesse centrare la finale giocherebbe in trasferta a Lisbona contro il Portogallo, oppure a Istanbul contro la Turchia.

Semifinale 1 – Scozia; Ucraina

Semifinale 2 – Galles; Austria

Semifinale 3 – Russia; Polonia

Semifinale 4 – Svezia; Repubblica Ceca

Semifinale 5 – Italia; Macedonia del Nord

Semifinale 6 – Portogallo; Turchia

La Redazione