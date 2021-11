Qatar 2022 sconvolge i calendari: la stagione 2022-23 inizia a Ferragosto!

La prima giornata del campionato 2022-2023 potrebbe essere anticipata al weekend del 13-14 agosto a causa del Mondiale in Qatar che bloccherà la Serie A (e tutti gli altri campionati) dal weekend del 21 novembre, ovvero quello precedente all’inizio della Coppa del Mondo fino alla finale fissata per il 18 dicembre. Poi ci sarà da decidere la ripresa, che potrebbe coincidere con il boxing day aggiungendo un altro turno tra fine anno e inizio 2023, oppure direttamente il 4 gennaio con una pausa lunghissima da 52 giorni, 7 fine settimana. Sicuramente, la fine del campionato non sarà a maggio come di consueto, ma il blocco Mondiale costringerà la stagione a slittare fino a giugno, forse addirittura al weekend del 10-11. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.