Il nuovo corso italo-americano del Genoa, prosegue nel restauro, per cercare di dare una svolta alla stagione. Dopo l’arrivo in panchina di Andryi Schevchenko, il club ligure ha anche un nuovo d.s. . Si tratta di Walter Sabatini, prende il posto di Marroccu, che ha lavorato in passato a Roma, Palermo e Bologna. Manca solo l’ufficialità, ma il Genoa prosegue nel nuovo corso per conservare la categoria.

Fonte: gianlucadimarzio.com