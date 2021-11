ONE STATION RADIO – G. Piovani (all. Sassuolo femm.): “La Juventus? Ci vorranno due fattori per far bene”

Nel corso di One Station Radio, durante il programma “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione e Andrea Fiorentino, è intervenuto il coach del Sassuolo femminile Gianpiero Piovani. “Il Sassuolo secondo in classifica? Alleno delle ragazze straordinarie, un gruppo forte e compatto e alle spalle una società che ci segue tutti i giorni. Avere un club che cura ogni dettaglio sia in campo maschile che femminile, è molto importante, ci dà forza e abbiamo quindi voglia di dare sempre il massimo. Dopo la sosta affronteremo la Juventus, ci stiamo preparando come sempre. Sappiamo che affronteremo una compagine che viene da 29 successi di fila, noi tra l’altro siamo stati l’ultima squadra ad averla sconfitta. Servirà la classica gara perfetta e soprattutto scendere in campo per divertirci. Segreto della nostra classifica? Mi fa piacere che me l’avete chiesto, credo che la società del Sassuolo non ci fa mancare nulla e vogliamo dare il massimo per ripagare di così tanta fiducia. Chi vive all’esterno il calcio femminile, danno dei giudizi affrettati, ma bisogna viverlo dal di dentro e credo che sia un movimento in costante crescita. Volevo dire che mi dispiace davvero tanto dell’esonero di mister Pistolesi, lo conosco è un professionista serio oltre che un amico. Purtroppo come in tutte le cose della vita, capita e gli auguro le migliori fortune anche per il futuro”.

La Redazione