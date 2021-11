Napoli-Osimhen, conto alla rovescia per il ritorno in campo

Per Victor Osimhen, da ieri, si è tornato a casa, dopo l’operazione e i giorni alla clinica Reusch. Il giocatore nigeriano dovrà stare a riposo per i prossimi 10/15 giorni, prima di fare delle valutazioni. L’aspetto positivo è che il giocatore potrà vedere le partite degli azzurri da casa, per passare il tempo e appena sarà possibile tornare ad allenarsi. Prognosi di 90 giorni e perciò ritorno in campo nel mese di Febbraio. Si cercherà anche un tipo di maschera, da modellare per Osimhen, anche se non sarà semplice, ma almeno resterà in città, senza partire per la Coppa d’Africa.

Fonte: A. Giordano CdS