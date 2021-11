Napoli/Lazio: potrebbe esserci il primo vero pienone in stagione

Potrebbe esserci il primo vero pienone della stagione. Infatti, continua a buon ritmo la vendita libera dei biglietti per Napoli vs Lazio, che si disputerà il 28 novembre 2021 alle ore 20.45 allo Stadio Maradona. Già da qiualche giorno risultano esaurite le Curve superiori ed inferiori e da ieri si sta registrando anche una notevole accelerata per il settore dei Distinti. Al momento, per chi volesse seguire la gara allo stadio, restano poche migliaia di biglietti di Distinti e Tribuna. Ad agevolare il ritmo di vendita, ovviamente, le iniziative della SSC Napoli, tra le quali: le curve inferiori al prezzo di 15 euro, la Tribuna Young riservata alle scuole calcio alla tariffa agevolata di € 3,00.

Questi i prezzi ed i dettagli forniti dalla SSCNapoli:

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 50,00

Curve anello superiore € 25,00

Curve anello inferiore € 15,00