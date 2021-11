MERCATO – AdL pensa alla Bundesliga per rinforzare la rosa azzurra

Il Napoli sa perfettamente che questo campionato, può regalare soddisfazioni o sogni per i tifosi e si pensa al mercato di riparazione per rinforzare la rosa. Il presidente De Laurentiis vuole evitare di ripetere gli affari Grassi e Regini dell’era Sarri, per questo che guarda alla Bundesliga. Piace il calciatore giapponese Ohis Felix Udokai dell’Augusta. Con il club tedesco ha totalizzato 61 presenze e realizzato un gol, può giocare come difensore centrale, laterale mancino, ma anche centrocampista. Insomma il classico jolly, utilissimo anche per le assenze dei varo Koulibaly e Anguissa dalla Coppa d’Africa. Il costo è sui 16 milioni di euro, ma le trattative sono già ben avviate. Nelle prossime settimane si saprà se questa operazione di mercato andrà in porto oppure no.

Fonte: A. Giordano CdS