Maurizio Sarri: “Contro il Napoli per me non è una partita normale”

Ieri sera la Lazio ha vinto per 0-3 sul campo della Lokomotiv Mosca ed è matematicamente tra le prime due del girone di Europa League, con l’obiettivo del primo posto in classifica, nel mirino. A fine gara le parole del tecnico Maurizio Sarri: “A Napoli avrò il batticuore? Per me non è una partita normale, proverò tante emozioni, ma c’è capire come ci arriveranno i ragazzi, dopo il match contro i russi, dopo aver speso tante energie”.

Fonte: lalaziosiamonoi.it