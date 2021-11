Massimo Brambati, Agente: “Penso che il Napoli possa arrivare fino in fondo”

A “Marte Sport Live”, Massimo Brambati, Agente:

“Le assenze del Napoli pesano. Perché sono giocatori di valore, che hanno dimostrato di essersi amalgamati benissimo con la squadra di Spalletti. Ho molta fiducia in Luciano, tecnico in gamba e persona intelligente. So anche che ha dei giocatori nel gruppo, con altre caratteristiche, che lo aiuteranno a porre rimedio. Sono certo che ne uscirà alla grande. Le difficoltà di Spalletti? Ha accumulato talmente tanta esperienza. So per certo che sta benissimo a Napoli, ha trovato un ambiente straordinario, contentissimo di squadra, tifosi e ambiente. Sono strasicuro che ne uscirà fuori. Prima del campionato avevo detto che per me il Napoli era una delle pretendenti al titolo insieme all’Inter. Sono sicuro di questo, poi non so dirti se vincerà il campionato o meno. Altrimenti facevo un altro mestiere. Napoli-Lazio? Ho fatto il calciatore e so che quando mancano i calciatori gli altri moltiplicano le forze. L’egemonia della Juve è finita e anche male. Penso che il Napoli abbia le carte per arrivare fino in fondo”.