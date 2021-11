Maschera per Osimhen “complicata”: si valutano alternative

Nel basket si usa spesso giocare con una maschera. Nel caso di Osimhen, appena capita la tipologia di infortunio e quello che aveva causato, si è cominciato a parlarne. Il Napoli ha già dato mandato a una serie di esperti in materia, ha chiesto di studiare una maschera che possa proteggere il volto dell’ attaccante azzurro quando tornerà in campo. Il fatto che le fratture coinvolgano anche lo zigomo superiore potrà creare dei problemi visto che solitamente le maschere “scaricano” sul sopracciglio, cosa che in questo caso non sarebbe possibile. Per questo va studiata un’alternativa con la soluzione che però appare tutt’altro che scontata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.