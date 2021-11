Maradona – Ciro Ferrara ricorda quella volta che gli tocco marcarlo

Tra gli ex compagni del Napoli di Maradona, anche Ciro Ferrara che ha ricordato le tante giornate trascorse con Diego al centro sportivo Paradiso, ma anche quella volta in cui gli toccò marcarlo.

«Giocavo con la maglia della Nazionale e il giorno dopo avremmo dovuto sfidare l’Argentina. Non sapevo nemmeno di giocare da titolare. Il ct me lo venne a comunicare in camera in ritiro la sera prima. “Domani giochi dal primo minuto”, mi disse e andò via. Dopo nemmeno 10 secondi sentii nuovamente bussare alla porta. Era ancora lui. “Ah, dovrai marcare Maradona”.E se ne andò»

ha raccontato Ciro Ferrara in diretta.Ma il rapporto tra lui e Maradona era davvero speciale. «Ricordo il giorno della sua morte. Ero qui, esattamente su questo stesso divano. Quando mi arrivò il messaggio da parte di un giornalista che mi annunciava la morte di Diego rimasi impietrito. Ero solo in casa e solo sono voluto rimanere per qualche giorno. Chiuso nel mio dolore».

Fonte: Il Mattino