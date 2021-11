Lorenzo punta al ritorno in campo, buone possibilità contro l’ex Sarri

Lorenzo Insigne ha saltato per motivi precauzionali la trasferta in Russia, ma per la sua presenza in campo contro la Lazio, c’è ottimismo. I segnali sono positivi, anche se lo staff medico continuerà a tenere la situazione monitorata tra oggi e domani, giorno della rifinitura a Castel Volturno e della decisione definitiva di Spalletti. Un rientro importantissimo, quello di Lorenzo, per la qualità del reparto offensivo e per l’equilibrio tattico che il capitano riesce a dare alla squadra. Insigne ha giocato sotto tono contro l’Inter e nelle due partite precedenti con l’Italia non ha certo brillato, importantissimo sarà il suo ritorno al top della condizione.

Fonte: Il Mattino