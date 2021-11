La richiesta di Diego jr a De Laurentiis: “Ci saremo se Ceci non ci sarà”

L’astio è alle stelle e questo anniversario serve a gettare altro sale sulle ferite sanguinanti. «Se De Laurentiis vuole avermi domenica, se ci tiene a noi, non deve esserci presente Stefano Ceci. Se c’è lui, non si saremo noi. Il presidente del Napoli è stato molto gentile a chiamarmi e a invitare personalmente me e le mie sorelle. Ma la mia famiglia non sarà mai in un posto dove c’è pure Stefano Ceci». Una richiesta particolare visto che la statua è proprio un dono realizzato a spese di Stefano Ceci. In ogni caso, ieri allo stadio Diego junior c’era. Ed era pure assai commosso, soprattutto quando ha incrociato Ferlaino. «Se è stata realizzata da Sepe questa statua il merito è suo». O ggi Diego junior sarà presente anche alla manifestazione che si terrà al palazzetto di Cercola, a partire della ore 15, organizzato dalla Marat di Mario Giuffredi e dall’Arci Scampia del maestro di judo Gianni Maddaloni. Sarà l’occasione per il figlio del Pibe per tornare a parlare delle battaglie legali. Nel corso del pomeriggio, si terranno partitelle di calcetto ed esibizioni di judo. Una iniziativa che ha come mission quella di educare alla legalità.