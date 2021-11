In vista della Lazio corsa contro il tempo per Fabian Ruiz e Insigne

Il Napoli, dopo la sconfitta di Mosca contro lo Spartak Mosca, ha ripreso gli allenamenti, in vista del posticipo della domenica alle ore 20,45 contro la Lazio al “Maradona”. La buone notizia per Spalletti è il recupero di Demme, dopo la negatività al tampone. Per Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne, ancora allenamento a parte tra palestra, per lo spagnolo, campo invece per il capitano. Per fortuna che c’è tempo prima della gara contro i biancocelesti degli ex Sarri e Hysaj, ma sarà una sorta di corsa contro il tempo per recuperarli. In caso di loro assenza, bisognerà inventarsi qualcosa per mettere una formazione competitiva.

Fonte: A. Giordano CdS