[Formazioni] Napoli-Lazio, due ritorni in difesa per Spalletti. Ballottaggio a centrocampo per Sarri

Domenica sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli affronterà la Lazio per la quattordicesima giornata di campionato. Per Spalletti due ritorni in difesa, Ospina in porta al posto di Meret, Rrahamani per Juan Jesus. Per il resto ci sono da sciogliere i dubbi su Fabian Ruiz e Insigne, ma c’è cauto ottimismo per il loro recupero. Certe le assenze per Anguissa e Ounas, mentre ancora positivi al Covid Politano e Zanoli. Per la compagine biancoceleste un ballottaggio a centrocampo: Cataldi in leggero vantaggio su Lucas Leiva. In attacco spazio a Felipe Anderson, Pedro e Immobile.

Fonte: CdS